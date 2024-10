Tales of Graces f Remastered : un trailer de gameplay et une ouverture des précommandes

Bandai Namco annonce que les précommandes deviennent d'être ouvertes sur les différents stores numériques (PC, PS5/4, Xbox Series/One, Switch) avec le jeu de base à 39,99€, et sa version Deluxe à 59,99€ ajoutant un artbook et une OST numérique, un pack de musiques et un autre pour des objets d'aide. La précommande d'une édition ou l'autre vous fera repartir avec un lot d'objets supplémentaires.Prévu le 17 janvier, ce remaster proposera les différents DLC sortis à l'époque ainsi que quelques habituelles options « Qualité de vie », dont des auto-save et la possibilité de supprimer les combats quand vous estimez avoir suffisamment farmé.