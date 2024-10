NSO : F-Zero GP Legend & Climax en approche

Il y a un certain petit plaisir à voir la franchisefaire l'actualité, bien que l'on souhaiterait que ce soit avec l'annonce d'un nouvel épisode (ou un remake de GX, on prend hein) mais il faudra se contenter de l'arrivée le 11 octobre deetsur le service Nintendo Switch Online, en notant que c'est la première fois que le second arrive jusqu'en occident.En attendant, car oui ce n'est pas fini,se met de suite à jour avec l'upgrade 1.5 ajoutant une nouvelle Ligue, 5 circuits supplémentaires et divers ajustements. Lui aussi est réservé aux abonnés.