The Last of Us (HBO) : BA de la Saison 2

Après le teaser, HBO monte d'un cran en diffusant la première vraie bande-annonce dédiée à la saison 2 deque l'on retrouvera sur Max courant 2025. Une saison constituée de seulement 7 épisodes mais dont certains seront plus longs que la moyenne pour offrir une durée équivalente à la première.Si vous n'étiez pas là hier soir, le 'Last of Us Day' a également permis de repartir avec l'offre depour tous les abonnés PS Plus Extra, pendant que l'on se demande quand nous verrons la couleur de la suite. Même un logo les mecs...