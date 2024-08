[RAPPEL] Conférence d'ouverture GamesCom à 20h00 + pré-show de 30 minutes

Le rappel habituel pour chaque événement d'importance, car ce soir à 20h00 (19h30 en incluant le pré-show), c'est la conférence d'ouverture de la GamesCom toujours présidée par Geoff Keighley et si l'on ne connaît pas la durée du show, on est assuré d'y voir de jolis morceaux comme, le prochainou encore le prochain jeu de Tarsier, en plus d'annonces fraîches.Au fil de la semaine, nous repartirons également avec une nouvelle présentation de gameplay pouretet bien d'autres.