The Plucky Squire arrive dans 1 mois !

Y a des news qui donne le smile comme dirait l'autre et alors que l'on s'attendait pour lui aussi à un report en 2025, Devolver fait plaisir en annonçant que non seulementarrivera cette année, mais en plus d'ici un mois : le 17 septembre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.Bonus et non des moindres, il sera offert Day One à tous les abonnés PlayStation Plus, à condition du moins de faire au moins partie du pallier Extra.