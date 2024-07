Helldivers II compte relancer son audience en préparant sa plus grosse mise à jour

L'indéniable succès surprise deet ses 12 millions de ventes en moins de 3 mois (record dans l'histoire des PlayStation Studios) ne doit pas faire oublier un point de détail : le titre subit une assez faible rétention, s'approchant dangereusement de la part du pic des 10.000 joueurs quotidiens sur Steam depuis quelques jours, ce qui est assez fâcheux pour un jeu à service après seulement 5 mois de carrière.Et c'est donc le bon moment pour envoyer sérieusement la sauce avec l'annonce de la MAJ « Escalation of Freedom », prévue le 6 août et annoncée comme la plus copieuse depuis le lancement. Dans les grandes lignes :- Niveau de difficulté Rang 10- Nouveaux avant-postes fortifiés- Nouvelles missions toutes difficultés- 3 nouveaux ennemis dont le retour de l'Empaleur- Un Automate de plus- Ajout d'une zone supplémentaire (les marécages)- Correctifs et améliorations pour contrer les kick abusifs