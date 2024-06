NSO : du Zelda, Metroid, Turok et Perfect Dark

Nintendo vient nourrir les abonnés du « Pack Additionnel » Nintendo Switch Online, avec déjà deux morceaux supplémentaires pour la GBA :(incluant) et le très agréableLa Nintendo 64 accueille quant à elle un certain, et la preuve d'une nouvelle poignée de main avec Microsoft Xbox pour