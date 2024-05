Black Ops 6 confirme le cadre ''Guerre du Golf'' et la présence de Saddam Hussein

Le coeur desera largement dévoilé en fin de semaine prochaine après le Xbox Showcase mais pas question pour Activision de rester les bras ballants jusque-là, et outre la possibilité d'un « teaser trailer » pour le Summer Game Fest, l'éditeur placera demain à 16h00 un nouveau teaser spécial de cet épisode qui prendra officiellement place durant la Guerre du Golf, avec la présence au « casting » de Saddam Hussein.Entre ça et la nouvelle vidéo ci-dessous, on n'a pas de mal à valider le thème des mensonges d'états lors de conflits majeurs.