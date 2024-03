Encore une présentation pour Kunitsu-Gami

Hier soir, Capcom en a montré encore un peu plus sur, sa proposition bien à lui du jeu de stratégie, un style aussi peu porteur commercialement que sa patte esthétique très particulière, d'où probablement le fait qu'à l'instar de, l'éditeur s'est déjà assuré un chèque de Microsoft pour une proposition Day One dans le Game Pass.6 minutes de présentation pour accompagner la bande-annonce du Xbox Partner Preview, pour mieux saisir le principe de ce titre jouant sur le cycle jour/nuit : la journée pour les préparatifs, l'évolution des villages, le recrutement des habitants, leurs placements… et la nuit pour la survie face aux hordes démoniaques venues de portails qu'il faudra fermer avec l'aide de Yoshiro, qu'il faudra en plus protéger en dirigeant Soh.Sortie prévue cette année, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.