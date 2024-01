Petit article pour signaler quevient d'accueillir sa nouvelle mise à jour (1.42) pour toujours plus agrémenter le contenu avec un nouveau paysage pour le mode photo, l'event Jimny Cup dans le mode World Tour, deux Extra Menu de plus et surtout 3 bolides à rajouter à vos écuries :- BVLGARI Aluminum Vision Gran Turismo- Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept- Suzuki Jimny XC '18On vous laisse avec la vidéo résumant l'ensemble.