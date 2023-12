Après Rogue Ops, Contra veut son retour aux sources avec Operation Galuga

Wayforward a une lourde tâche : nous faire oublier l'abominable. De fait, pour le nouvel épisode de cette bien vieille franchise Konami, hors de question de faire dans la prise de risque avec un run'n gun bien à l'ancienne prenant d'ailleurs des allures de faux remake, mais avec suffisamment de nouveautés de gameplay dont la possibilité de charger ses tirs, aux effets différents en fonction de ce que vous aurez entre les mains.Le plus important restera le fait de nous proposer 6 personnages jouables, dont le duo iconique, le retour de Lucia, deux inédits et la jolie surprise du Probotector (ceux qui ont de la culture savent).Prévu en début d'année prochaine,proposera un mode histoire jouable à 2 en coopération, et un pur mode Arcade qui ira jusqu'à 4 joueurs.