Apollo Justice Trilogy déroule ses bonus

A moins de deux mois du lancement de, Capcom nous annonce l'ouverture des précommandes numériques (est-ce utile ?) et en diffuse un trailer permettant de rappeler les très sympathiques bonus de cette compilation numérique : chapitres DLC inclus tout comme les skins, nouveaux menus pour les musiques & artworks, mode « Histoire » où vous suivez le scénario sans rien faire (ça peut plaire…), anime prologue de 8 minutes directement intégré, et bien entendu traduction FR pour les trois épisodes.Ne manque à l'appel du 25 janvier que la version boîte en Europe, pourtant bien disponible aux USA et au Japon.