Sega reconnaît que Sonic Superstars n'a pas fait un aussi bon lancement que prévu

On reste chez SEGA avec une déclaration aucunement surprenante mais alors pas du tout :n'a pas fait un très bon lancement. En tout cas « légèrement plus faible » que ce à quoi s'attendait l'éditeur, et on se demande justement à quoi les mecs pouvaient bien s'attendre en balançant leur jeu la même semaine qu'unMais bon, c'est comme ça et SEGA croise aujourd'hui les doigts pour un meilleur succès sur la longueur et même dès cette fin d'année en tentant d'attirer le jeune public vers ce nouvel épisode. D'ailleurs, on nous avoue que 90 % des frais marketing ont été dépensés en novembre (Thanksgiving, Black Friday, etc), alors qu'il est sorti en octobre.