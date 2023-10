C'est cette semaine et plus précisément ce jeudi 2 novembre que sortira(PC, PS5, PS4, Switch), le très joli remake graphique et pas que vu les diverses nouveautés dont un nouveau système de « Rupture » pour les affrontements.Et Square Enix fera les choses en grand avec version boîte, prix légèrement moindre de 49,99€, édition collector, traduction FR et, on rappelle, une démo jouable elle déjà disponible.