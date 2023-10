Les Fourmis : Microids dévoile la première BA de l'adaptation du roman de Werber

Plus grande œuvre du romancier et peut-être d'ailleurs la seule à faire l'unanimité,bénéficiera comme déjà annoncé d'une deuxième adaptation toujours orientée STR, cette fois entre les mains du studio rochelais Tower Five qui avait déjà signé un titre en la matière ().Microids compte cette fois sur les bienfaits de l'Unreal Engine 5 pour nous proposer une bonne gueule graphique dans ce titre qui fera le focus (comme le roman, une trilogie en fait) sur une fourmi en particulier : la matricule 103.683, qui entre deux batailles sous chaque saisons devra explorer la forêt de Fontainebleau et même nouer des alliances avec d'autres bestioles.Une première bande-annonce est disponible, pour un lancement attendu pour courant 2024 sur tous les supports.