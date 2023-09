Marvel's Avengers pour 4,99€ avant les adieux

Le 30 septembre, Crystal Dynamics et ses anciens patrons de Square Enix tourneront à jamais la triste page, car c'est à cette date que le suivi prendra officiellement fin (plus la moindre mise à jour) en plus d'un retrait sur tous les stores numériques.Pour autant et jusqu'à ordre du contraire, les serveurs resteront actifs (et il y a le solo) donc pour ceux qui souhaiteraient soudainement lui laisser une petite chance pour s'occuper durant des week-end d'automne pluvieux, apprenez qu'une toute dernière promotion est lancée jusqu'aux adieux : 4,99€ sur tous les supports, et on parle de la « Definitive Edition », dont intégrant la totalité des skins, défis et missions spéciales.Crystal Dynamics retournera ensuite travailler sur ses différents projets, donc(Xbox Game Studios), le retour de(Amazon Games) et on espère toujours vu les sous-entendus une résurrection de