La présentation de Super Mario Bros. Wonder, avec transformations, badges, online et Switch Collector

Le Directa eu lieu et si vous l'avez loupé, en voici la rediffusion complète pour permettre à tous de découvrir les arguments de ce nouvel épisode 2D s'annonçant d'une richesse insoupçonnée en terme de nouveautés (en tout cas, comparé aux « New »), jusqu'à incorporer un online bien plus travaillé qu'à l'accoutumée, et un système de badges/perks dont on ne doute pas du côté « cheat » propre à Nintendo, mais néanmoins facultatif.Sortie prévue le 20 octobre, précédé le 6 octobre du fameux nouveau modèle Switch OLED Collector (attention : le jeu n'est pas inclus).