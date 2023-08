Peacock : la série TV Twisted Metal dans le top des meilleures audiences de la plate-forme

Pendant quereçoit des critiques peu enviables au cinéma (mais nous verrons tout de même le résultat au box-office), l'adaptation en série TV deconfirme son statut de bonne surprise, déjà par les critiques on le savait, mais également sur l'audience.NBCUniversal dévoile en effet quelques données, comme le fait que les spectateurs ont regardé en moyenne 3 épisodes de suite (et beaucoup toute la saison d'un seul bloc) et que, sans avoir de chiffres précis, l'audience classedans le top 5 des plus gros succès de l'histoire (certes courte) de la plate-forme de diffusion VOD Peacock.Peacock n'a pas encore confirmé de deuxième saison, et on continue d'attendre d'ailleurs un diffuseur en France.