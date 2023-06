Atlus veut faire de Metaphor sa troisième grande licence du RPG (+ quelques infos)

Pour une véritable présentation de gameplay autour de, il faudra repasser on ne sait quand mais le premier Live sur cette nouvelle licence anciennement nomméea au moins eu droit à de nouvelles informations, dont le fait que la old-gen ne sera toujours pas oubliée en 2024…Voici donc :- Sortira sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.- Lancement mondial de nouveau confirmé pour 2024.- Actuellement en phase de polish.- Le scénario s'articule sur un voyage autour du monde à bord d'un gros véhicule pour rassembler des partisans en vue d'une élection. S'ils refusent, vous pourrez faire en sorte de les convaincre.- Nous retrouverons un équivalent des Persona en différent (« Le sens sera plus profond »). D'ailleurs le mot clé sera de « Faire face à ses peurs », là où la franchises'attarde sur la compréhension du moi intérieur.- Le monde que l'on va découvrir est essentiellement constitué de métaphores du monde réel (voilà, vous avez compris le titre).- A la base, cette licence avait bien un look médiéval comme le sous-entendait les premiers artworks, mais l'équipe a souhaité lui donner une touche beaucoup plus unique, comme par exemple retrouver des aspects de la mode des années 60 dans un monde fantastique, ou le design de plusieurs protagonistes dont la fée Gallica.Ce sera tout mais notez bien : Atlus veut faire desa troisième licence principale avecet