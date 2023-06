Forza Motorsport : la présentation du mode carrière, avec sa connexion obligatoire

Turn10 a tenu son live à part pour mieux mettre en avant le retour de la franchiseet plus exactement le gros mode carrière totalement solo pour faire face à « l'IA la plus avancée à ce jour » et constituer son écurie tout en débloquant quelques 800 améliorations coté performance. Attention néanmoins : si le mode « Jeu libre » peut-être pratiqué comme bon vous souhaitez, le mode carrière sera lui soumis à la connexion obligatoire, un peu comme chez la concurrence quoi.Sortie prévue le 10 octobre 2023 sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass, en complément d'une édition Premium à 99 balles pour avoir un Pass de véhicules à débloquer sur la longueur, et 5 jours d'accès anticipé.