Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty a son trailer, son prix et sa date de sortie

On l'attendait de base pour la conférence du Summer Game Fest maiss'était en fait réservé pour le Xbox Showcase avec sa bande-annonce feat. Keanu Reeves et Idris Elba, mais n'oublions pas la présence de Sasha Grey (certains doivent connaître), réservée au statut de DJ radio sur la station 89.7.La seule et unique extension donc, qui sortira le 26 septembre prochain au prix de 29,99€.