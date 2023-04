Immortals of Aveum : première bande-annonce pour le ''COD-like avec de la magie''

« Et si on faisait un Call of Duty à la sauce magie ? » C'est en gros ce que s'est (réellement) demandé Brett Robins à l'époque où il bossait sur les campagnes deetAvec sa nouvelle boîte Ascendants Studio et les sous d'Electronic Arts via la gamme EA Original, son rêve sera accompli avec, annoncé lors des derniers Game Awards et possédant désormais sa première véritable bande-annonce.Un FPS narratif à grand spectacle comme on dit, où nous incarnerons un mage pas comme les autres car faisant partie des rares élus à maîtriser les trois formes de sorts (Vert/Vie, Rouge/Force et Bleu/Chaos). 25 sorts et 80 compétences (et plein de combos) pourront être débloqués au fil de l'aventure, à découvrir le 20 juillet prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.