Redfall : présentation et date de sortie

Après le très bonpar Arkane Lyon, c'est maintenant la team Austin, celle deet, qui reviendra le 2 mai 2023, date choisie pour le lancement de la nouvelle licence, exclusivité PC, Xbox Series (et Game Pass).Une longue présentation inédite a été lâchée lors du Developer_Direct pour en voir davantage sur ce jeu d'action en mode ouvert, jouable jusqu'à 4 en coopération avec différents « héros » aux compétences propres. Nous verrons bien en passant si l'expérience solo, plus orientée infiltration selon les dires de l'équipe, aura le même intérêt.- Un pack DLC dès le lancement (offert à la préco et pour tous les abonnés Game Pass) avec une arme, un skin et un accessoire.- Une édition Deluxe avec un accessoire, un skin d'arme, une nouvelle tenue pour chaque héros et un accès à deux nouveaux persos qui arriveront après la sortie (en DLC donc).