On savait, et depuis longtemps, qu'un nouvelallait être annoncé, et toute la question était de savoir quand. La réponse est tombée tardivement cette nuit durant les Game Awards avec l'officialisation du nomméUn peu de neuf chez FromSoftware donc, pour un titre dont on attend maintenant de voir le gameplay et qui arrivera l'année prochaine sur PC, PlayStation et Xbox. Car oui, la old-gen n'est toujours pas oubliée.