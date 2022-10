Ys IX : Monstrum Nox arrive sur PS5

Pour les retardataires, NIS America annonce queva avoir droit à une nouvelle sortie, cette fois sur PlayStation 5 après avoir fait son trou sur PlayStation 4 puis PC et Switch (même Stadia).Pas d'argument dans le communiqué concernant cette édition prévue au printemps 2023, si ce n'est la promesse que tous les skins DLC seront directement inclus, et qu'une édition spéciale à 89,99$ sera disponible sur la boutique en ligne de l'éditeur, incluant l'OST, le roman préquelle, des cartes et un puzzle (ouais) de 200 pièces.