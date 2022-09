Octopath Traveler II annoncé et daté [UP]

Le monde se doit de savoir que dans l'univers des projets « HD-2D » de Square Enix, depuis l'annonce de, nous avons eu le temps de voir la sortie de(qui tiens, au fait, sortira le 13 octobre sur Steam) et désormais la révélation, alors que nous sommes toujours sans nouvelle du remake d'un des RPG japonais les plus populaires de l'histoire.Pour en revenir au concerné, nous reprendrons la formule du premier épisode (8 héros, chacun avec son histoire) avant la réunification qui on l'espère mènera à un final plus intéressant. Un point à retenir néanmoins, hormis un lancement signé pour le 24 février 2023, c'est le système d'action spéciale qui changera en fonction du jour et de la nuit. Pour nous pousser à retourner chaque ville deux fois ?- Pas d'exclusivité temporaire ou non cette fois : il sortira le même jour sur PC et les deux générations PlayStation.