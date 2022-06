Xenoblade Chronicles 3 : un Direct ce mercredi

Qu'il y ait ou non un GROS Nintendo Direct la semaine prochaine, et on croise les doigts pour, reste que la firme du plombier moustachu souhaite s'attarder en premier lieu sur l'un de ses prochains jeux majeurs, donc précisémentavec un Direct spécialement dédié ce mercredi 22 juin à 16h00 tapantes.20 minutes d'informations pour les plus impatients, afin de préparer le lancement prévu le 29 juillet sur Switch.