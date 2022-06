Le mode World Tour de Street Fighter 6 nous proposera plusieurs villes à explorer

Entre deux trailers de présentation pour mettre en lumière chacun des membres du casting, les deux têtes pensantes dese sont entretenus avec la branche japonaise d'IGN pour lâcher une information très intéressante : le fameux mode World Tour (le gros morceau solo) ne se limitera pas à Metro City puisqu'il sera possible d'explorer plusieurs villes à travers le monde. D'où le nom effectivement.Commencé en 2018, le chantier de ce nouvel épisode s'achèvera en 2023, du moins dans les lignes de base avec ses 22 personnages et on imagine ensuite des années de suivi pour voir débouler tout un tas de nouveaux challengers, inédits comme anciens.