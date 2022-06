Wo Long : Fallen Dynasty, la nouvelle licence de la Team Ninja (D1 dans le Game Pass)

Tiens, une information qui n'avait pas fuité, pour une fois. La fameuse nouvelle licence de la Team Ninja après l'èresera donc, un titre dont on ne sait encore pas grand-chose, ni même si ça tend vers le Souls-like mais nul doute que Koei Tecmo lâchera vite de nouvelles informations avec une période de sortie annoncée pour début 2023.L'autre information majeure, c'est qu'il s'agit d'un deal avec Microsoft vu que le titre n'est pour l'heure annoncé que sur PC, Xbox Series et Xbox One, et si rien n'empêche une sortie chez PlayStation (rien n'indique le cas d'une exclusivité), ce sera dans tous les cas Day One dans le Game Pass.