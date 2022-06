Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal tous sur Xbox (et dans le Game Pass)

L'information avait fuité et une officialisation en bonne et due forme a eut lieu durant le showcase Xbox :etarriveront tous sur supports Xbox (One, Series et xCloud), également sur PC, aussi bien sur le Windows Store que Steam, et la totale Day One dans le Game Pass.On débutera le 21 octobre avec, tandis que les deux autres suivront quelques semaines après, en tout cas avant la toute fin d'année.