Star Wars Jedi : Survivor officialisé sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series

Dire que Jeff Grubb avait visé juste est un euphémisme. La suite dea bien été officialisé lors de la Star Wars Celebration avec un teaser, elle s'appellera bienet la old-gen passera bien à la trappe pour une sortie prévue courant 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Du coup, on n'apprend pas grand-chose de nouveau, si ce n'est que cette suite mettra toujours en scène Cal Kestis, cinq ans après les événements du premier épisode, et la vidéo nous montre ce qui semble être le grand méchant (Pau'an).Rendez-vous « plus tard cette année » pour une présentation plus complète.