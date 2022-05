I, The Inquisitor annoncé sur PC, PS5 et SX

Entreet un certain(vous connaissez ?), on surveille de près les RPG venus d'Europe de l'Est, et c'est pour cela qu'on va garder un œil surmalgré un rendu graphique qui fait avec les moyens du bord : c'est le premier projet du jeune développeur polonais The Dust.Au programme :- Adaptation des romans Inquisitor de Jacek Piekara- Se décrit comme un jeu d'aventure « Dark Fantasy »- Se situe dans une chronologie religieuse alternative : Jésus, sur la croix et proche de la mort, arrête de tendre l'autre joue pour entrer dans une totale rage, se libérant et déchaînant sa vengeance sur les mécréants. Des siècles après, l'Église règne sur le monde grâce à une armée d'inquisiteurs imposant leurs règles dans le sang.- Vous y jouer Mordimer Madderdin, un des inquisiteurs envoyé dans la bourgade de Konigstein pour y enquêter sur une série de mystères et péchés cachant une autre vérité : un mal lointain souhaitant entrer dans le monde des vivants.- Système de choix moraux- Des quêtes annexes suffisamment scénarisées- Narration poussée par des enquêtes (meurtres, etc)- Possibilité de visiter l'autre monde (ou « Monde Souterrain »)- Oui, vous pourrez torturer des gens pour obtenir la vérité- Et oui, comme le montre les visuels, il y aura du combatPas de date de sortie, mais c'est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.