Sonic Origins : trailer et date de sortie

Comme on pouvait s'y attendre après la récente mention dans l'un des principaux organismes de classification,fait son retour dans l'actualité avec la totale :- Un trailer- Une date de sortie (23 juin)- La confirmation d'une sortie sur tous les supports- Un prix (39,99€)- Et enfin une édition Digital Deluxe (44,99€) avec quelques bonus décrits dans la vidéoPour rappel, on y trouvera les trois premiers épisodes de la franchise culte, l'extension Knuckles pour Sonic 3, et enfin, tous en véritable portage (et non de l'émulation basique).