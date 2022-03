Switch Sports fait le point avant sa sortie

Il aurait totalement eu sa place dès le lancement de la Switch il y a 5 ans, mais c'est seulement le 29 avril que la firme du plombier lancera son « Nintendo Switch Sports », nouvel épisode de cette gamme tirée de l'époque Wii avec six sports et un septième prévu en fin d'année (le golf) via une MAJ gratuite. Peut-être d'autres ensuite ?Dans tous les cas, modernité oblige, si le titre offrira ses moments de fun à la maison, les options online seront bien présentes pour promouvoir l'abonnement NSO, avec du classement, de la « Pro League » et des points à glaner pour les échanger ensuite contre des accessoires à avatar (dont la sélection changera chaque semaine).En voici le trailer overview, ainsi qu'une petite pub.