Un mode coopération pour Returnal

Belle surprise au cœur du State of Play :va être remis en avant avec une bonne grosse MAJ gratuite le 22 mars qui va carrément ajouter un mode coopération pour vivre l'intégralité de l'aventure avec un compagnon (en tout cas, en dehors des défis et des séquences scénarisées dans la « maison »).Et ce n'est pas tout, le même jour sera ajouté au contenu la « Tour de Sisyphe », un gros challenge composé d'une vingtaine d'étages sans aide possible : vous ne pourrez y entrer qu'en solo.