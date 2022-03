Capcom annonce Exoprimal [UP]

La fin du monde, ça arrive tous les deux/trois jours dans le monde du jeu vidéo et quelque part en 2023, il faudra coopérer pour repousser de vilains dinosaures dans, nouvelle licence de Capcom à venir exclusivement sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Et non, on ignore au moment d'écrire ces lignes s'il s'agit en fait du nouveau nom deBref, on vous laisse avec ce trailer d'annonce.- ça sortira aussi sur PC, Xbox Series et Xbox One.- Ajout d'un premier carnet de développeurs.