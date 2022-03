The House of the Dead : Remake a sa date

Par son enregistrement dans l'organisme de classification ESRB, on se doutait que la date de sortie du remake den'allait pas tarder, et c'est chose faite : c'est le 7 avril que nous pourrons redécouvrir cette ancienne gloire de SEGA proposant toujours son mode coop à 2 en local, plusieurs fins, et quelques petits bonus dont des succès et un mode horde.Rappelons que Forever Entertainment n'en a pas terminé avec les refontes liées à la firme du hérisson : des équivalents pouretsont dans les cartons.