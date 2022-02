Elden Ring : trailer de lancement

On y est enfin. Bientôt trois ans après son annonce (période E3 2019),arrivera dans les bacs ce vendredi sur PC ainsi que sur supports PlayStation et Xbox en cross-gen.S'il est probablement déjà possible de le récupérer dans quelques magasins en fouinant bien, Bandai Namco et FromSoftware invitent les intéressés à tenir les derniers jours avec ce trailer de lancement.