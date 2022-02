Cyberpunk 2077 : RDV demain à 16h00 Cyberpunk 2077 : RDV demain à 16h00

L'heure semble être venue pour l'arrivée de Cyberpunk 2077 sur les supports de nouvelle génération (la version PS5 a d'ailleurs été découverte dans la base de données du PS Store) : CD Projekt Red annonce un nouveau RDV demain, donc mardi 15 février, à 16h00 via Twitch.



On s'attend donc à une date concrète pour la nouvelle édition disponible aussi bien en boîte qu'en upgrade gratuite pour ceux qui ont choppé une version PS4/One, avec pourquoi pas un nouveau point « correctifs » et un peu de contenu neuf.



En revanche, continuons d'être très patients avant d'entendre parler des grosses extensions, et encore plus pour le nouveau projet multi (autonome) autour de cet univers.