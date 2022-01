Légendes Pokémon : Arceus prépare sa sortie avec 6 minutes de gameplay

Au travers d'un gros trailer overview de six minutes,nous fait un point complet avant son lancement prévu le 28 janvier prochain (sur Switch évidemment), avec donc tour d'horizon sur les « zones ouvertes », le nouveau système de combat et capture, le tout dans une ambiance qui nous rappelle étrangement l'un des jeux les plus populaires de la machine.En attendant la VF de tout cela, on ajoute trois petites pubs locales.