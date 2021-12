La PlayStation 5 refait sa garde-robe

Alors que la console continue de manquer de stocks, chose qui ne s'arrangera pas totalement l'année prochaine selon les dires-mêmes de plusieurs fournisseurs, Sony va tout de même apporter un peu de gaieté à sa gamme PlayStation 5 avec la « Collection Galaxie », donc des faceplates noire et rouge dès janvier 2022, suivi par les couleurs rose, violette et bleue quelques semaines ou mois plus tard. Notons que tout cela sera disponible aussi bien pour la PS5 standard que pour le modèle Digital.Les Dual Sense auront également droit à une nouvelle garde-robe l'année prochaine, et on ajoutera tout de même que pour les façades, le prix US est déjà de 54,99$, donc plus ou moins la même chose de notre coté de la planète.