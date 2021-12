Edge of Eternity : trailer et date consoles

Après le PC, les versions consoles deont enfin droit à une date de sortie et ce sera donc pour le 10 février sur PlayStation et Xbox, en cross-gen forcément et bien entendu avec les dernières MAJ en date, dont les correctifs et l'ajout du doublage japonais.A noter que ce RPG développé par des français de Nîmes aura également droit à une version Switch, le 23 février d'ailleurs, mais uniquement en Cloud Gaming.