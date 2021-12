Uncharted Thieves Collection : trailer, date de sortie (PS5) et upgrade payante

Sony précise enfin les plans de lancement de sa, avec un lancement désormais signé pour le 28 janvier 2022 pour déjà plusieurs douilles :- La mise à jour sera payante (10€ pour les 2).- Les versions PS Plus ne peuvent être mises à niveau.- Les deux versions PS4 vendues à l'unité ont disparu des stores pour ne laisser que le bundle à 40€.- Le bundle sur PS5 coûtera lui 50€ (logique).Sinon niveau arguments techniques :- Full 4K + 30FPS- 1440p + 60FPS- 1080p + 120FPS- Optimisation des temps de chargement, son 3D et exploitation DualSense.Enfin, on nous confirme que le multi passe à la trappe, et que la version PC donnera des nouvelles en début d'année prochaine.