Square Enix prépare un event pour les 20 ans de Kingdom Hearts

En 2022 (le 28 mars précisément), nous fêterons les 20 ans de la sagaet Square Enix prépare visiblement quelque chose en nous proposant un trailer résumant les choses suivantes :- L'arrivée en Cloud des différents épisodes sur Switch.- Plein de goodies.- La possibilité de voir gratuitement l'intégralité du scénario desera jouable à part sur mobile et dans son intégralité dès cet hiver.- Et le plus important : un event spécial dont la date reste à annoncer.On rappellera justement que Tetsuya Nomura avait déclaré que des choses arriveront avant un futur, et que le 20e anniversaire sera l'occasion toute trouvée pour cela… ou du moins pour une première présentation.