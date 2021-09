Metroid Dread : le trailer Overview

Dernière ligne droite avant l'arrivée de, ou même « Metroid 5 » pour les intimes tant il faut rappeler que cet épisode fera directement suite à la saga 2D, dont pour une expérience nous renvoyant après l'épisodequi date tout de même de presque 20 ans (2002) sur la bonne vieille GameBoy Advance.Tous les fondamentaux de la série seront de retour dans cet épisode signé MercurySteam (déjà en charge du remake desur 3DS), avec une menace neuve et une Samus désormais bien plus mobile en terme de capacités.On attend le résultat avec impatience le mois prochain, tout en continuant à se demander quand l'heure sera venue pour, et accessoirement un remaster de la trilogie Prime sur Switch, en rumeur depuis quelques années via des sources pourtant sûres.