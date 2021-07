Final Fantasy XVI a bien progressé, mais pas assez pour se présenter au TGS

Quoi que l'on pense encore de la première bande-annonce,aura eu le mérite de très bien démarrer sa communication avec déjà l'assurance d'un projet bien avancé, ce qui change des teasers CG alors que le chantier tourne derrière encore à la pré-production.Seulement, c'était en septembre 2020, donc il y a déjà 10 longs mois, et ce nouveau chapitre n'a jamais trop eu l'occasion de refaire parler de lui hormis pour de rares infos au compte-gouttes via le site officiel, jusqu'à aujourd'hui où à l'occasion d'un nouveau Live sur, le producteur Yosuke Sairo a assuré que le scénario était « presque finalisé », de même que le doublage, et ce aussi bien en japonais qu'en anglais. On ignore en passant si le jeu bénéficiera de voix FR, ce qui est néanmoins probable aprèsetDonc ça progresse visiblement très bien mais pas assez aux yeux de Yoshida qui préfère annoncer de suite que le titre ne pourra pas faire son retour lors du TGS 2021 (ni de la GamesCom, on imagine) pour la simple et bonne raison que l'équipe tient à ce que la prochaine présentation montre le jeu de manière suffisamment avancée pourPeut-être un sous-entendu pour signaler que la dite présentation sera accompagnée d'au moins une fenêtre de sortie, et il s'en est d'ailleurs fallu de peu : Yoshida explique qu'il pensait pouvoir proposer quelque chose pour le TGS mais que le timing serait un peu trop juste. On peut donc croiser les doigts pour du pleinement neuf d'ici la fin de l'année. Game Awards ? State of Play ?