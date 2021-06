[Rappel] Smash Bros Ultimate : présentation et date de Kazuya Mishima à 16h00

Avant-dernier personnage de la belle carrière de, Kazuya Mishima aura droit à sa présentation complète à 16h00 avec comme d'habitude un Masahiro Sakurai très bavard (et personne ne lui en veut) pour tout décrire du personnage et de son histoire pendant quand même 40 minutes, sans oublier les habituels nouveaux costumes pour les persos Mii, et évidemment la date de sortie (jeudi ?).On s'en doutait mais Nintendo a tenu à l'indiquer : aucune info ni même indice ne seront lâchés concernant l'ultime personnage de cet épisode, attendu d'ici la fin d'année.