Shin Megami Tensei V : le nouveau trailer

Vous reprendrez bien un nouveau trailer dedepuis le temps que vous l'attendez, surtout qu'il est suffisamment conséquent pour nous faire un point complet sur ce nouveau chapitre tournant cette fois sous Unreal Engine avec pas moins de 214 démons pour nous prêter main-forte au milieu de cette guerre entre divers dieux et autres créatures.Sortie prévue le 12 novembre sur Switch avec une édition premium dite « Chute de l'Humanité », déjà adjugée à 120$ aux USA et probablement autant si ce n'est plus chez nous.