"Hellblade II donne quelques nouvelles"

On aurait bien voulu un premier trailer ou dans le pire des cas un second teaser pour patienter, maisrésumera donc sa semaine de l'E3 par un unique carnet de développeur et pour cause puisqu'on y apprend que cette suite va seulement entrer en phase de production.Qu'est-ce que cela signifie concrètement sur l'état du chantier ? Tout simplement que de nombreuses choses sont déjà prêtes, notamment du coté de la motion-capture avec davantage de préparation aussi bien pour l'actrice qui prête ses mouvements à Senua qu'aux outils de Ninja Theory, notamment un partenariat avec Epic pour pousser au maximum le photo-réalisme des visages (on rappelle que cette suite tournera sous Unreal Engine 5).Ont également déjà été effectués des travaux de photogrammétrie, de prises satellites et de recherche pour dépeindre au mieux l'ambiance et le rendu du cadre (l'Islande du IXe siècle).En bref, une partie de la matière première est là, tout comme le scénario et l'essentiel des dialogues dans l'habituelle phase de pré-production, et ne reste maintenant plus qu'à développer tout cela en accrochant ensuite les pièces du puzzle, ce qui nous empêche d'avoir encore une date de sortie pour ce titre attendu exclusivement sur PC et Xbox Series.