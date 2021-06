A Plague Tale : Requiem est enfin confirmé

Asobo reste un studio indépendant mais c'est du nouveau du coté de Microsoft qu'on fait copain-copain en optant pour le Xbox Showcase afin d'officialiser (enfin), suite directe puisqu'on retrouvera les deux jeunes héros du premier épisode (mais moins jeune du coup).Prévu pour 2022 au moins sur PC, Xbox Series et Xbox One (directement dans le Game Pass) mais en l'absence de mention d'exclusivité, on va dire que PlayStation 5 et PlayStation 4 devraient logiquement être servies en même temps.